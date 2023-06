Martedì 27 giugno, è il giorno di Thuram: l’attaccante francese è sbarcato a Milano, è il primo colpo dell’estate nerazzurra. Ma non solo: Brozovic chiede più soldi all’Al Nassr, lo United temporeggia su Onana e il Napoli si inserisce per Scalvini. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: lo United non molla Onana, ma aspetta ad affondare. Handanovic potrebbe restare?

André Onana, una delle rivelazioni dell’ultima stagione, è uno dei principali indiziati con cui i nerazzurri possono fare cassa. Il Manchester United e il suo vecchio allenatore Ten Hag hanno messo gli occhi su di lui da parecchio tempo, ma l’affondo decisivo non è ancora arrivato. I Red Devils stanno ancora valutando cosa fare con De Gea, in scadenza di contratto, e la cifra richiesta dall’Inter – tra i 50 e i 60 milioni – non facilita la trattativa.

E poi c’è il capitolo Handanovic. Il futuro del capitano, anche lui con il contratto che scade il 30 giugno, è ancora incerto: una vera proposta di rinnovo non è stata fatta, ma il prolungamento non è da escludere.

Mercato Inter, difesa: su Scalvini si inserisce il Napoli

Giorgio Scalvini, attualmente impegnato con la nazionale all’Europeo Under 21, è uno dei prospetti più interessati di tutta la Serie A. L’Inter segue da tempo il gioiello dell’Atalanta, anche se il prezzo fatto dal club bergamasco è piuttosto elevato: 40 milioni di euro. Nel frattempo, si registra pure l’interessamento del Napoli, che a breve potrebbe perdere Kim, il perno della difesa campione d’Italia. E questo potrebbe far lievitare ulteriormente la cifra per acquistare il classe 2003.

Mercato Inter, centrocampo: fase di stallo sull’asse Brozovic-Al Nassr. Frattesi, giudicata troppo alta la richiesta del Sassuolo

Inizia ad aleggiare un po’ di pessimismo sulla trattativa tra Brozovic e l’Al Nassr. Il croato, che si è reso protagonista di un siparietto social, vorrebbe di più rispetto all’offerta di 20 milioni a stagione: la sua richiesta è un biennale a 30, mentre in precedenza si parlava di un triennale. A rallentare l’operazione, poi, c’è l’interesse del Barcellona, che non si è ancora fatto da parte.

Come effetto a catena, senza la cessione di Epic Brozo diventa ancora più complicata la pista che porta a Frattesi. L’Inter ha ritenuto eccessiva la richiesta dei neroverdi – 40 milioni di euro – e punta ad abbassare il prezzo con altre contropartite tecniche, oltre all’inserimento di Mulattieri.

Mercato Inter, attacco: è il giorno di Thuram! Nuova offerta per Lukaku

Marcus Thuram è sbarcato a Milano questa mattina, poco prima delle 10. Il francese ha svolto le visite mediche e ha avuto un primo contatto con i tifosi. A breve arriverà anche l’ufficialità per il primo colpo dell’estate interista. Sul fronte Lukaku, secondo il Telegraph, i nerazzurri starebbero per presentare un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro: si tratterebbe di un passo avanti rispetto all’iniziale idea di nuovo prestito secco, anche se il Chelsea vorrebbe inserire l’obbligo.