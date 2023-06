Era nell’aria da mesi, ora è ufficiale. Come vi avevamo raccontato tempo fa, il campionato Primavera andrà incontro a diverse novità. Per il momento, una di queste è diventata ufficiale: l’età massima dei calciatori partecipanti al campionato.

Dalla stagione 2024/2025, quindi non la prossima ma la successiva, infatti il torneo diventerà Under 20, non più Under 19. E ci sarà pure la possibilità di schierare dei fuori quota.

Un cambiamento importante, seppur non fondamentale, indirizzato a far crescere per più tempo i prospetti nei vari settori giovanili. Anche se, agendo in questa direzione, diventerà più “difficile” lanciare i giovani in prima squadra e, di conseguenza, aumenterà l’età dei nuovi debutti.

La decisione è stata presa e ora è anche ufficiale, ma non tutti sembrano essere d’accordo.