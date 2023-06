Mercato – Il Manchester United punta Onana, ma aspetta De Gea

André Onana è l’obiettivo dichiarato per la porta del Manchester United e l’Inter sarebbe disposta ad avviare una trattativa se arrivasse un’offerta congrua. Questa, però, non c’è ancora, anche se potrebbe arrivare già nel fine settimana,

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, i Red Devils stanno aspettando di capire il futuro di David De Gea, con il quale ci sarebbe un accordo per il rinnovo. Tuttavia, ten Hag non nutre troppa stima nel portiere spagnolo e vorrebbe un altro portiere bravo con i piedi.

Il nome prescelto è proprio André Onana, per il quale sarebbe pronto un ingaggio da oltre 6 milioni di euro, più del doppio di quello percepito attualmente. Il problema è l’offerta per l’Inter, che chiede una cifra compresa tra i 50 e 60 milioni di euro. Se lo United dovesse liberarsi proprio di De Gea, che potrebbe volare in Arabia Saudita.

In questo caso, l’offerta degli inglesi diventerebbe inevitabilmente più alta (l’ipotesi è di 40 milioni più bonus), con ten Hag che spera di poter presentare una prima proposta all’Inter già entro la fine di questa settimana.

L’opinione di Passione Inter

La situazione riguardante l’addio di Onana non presenta grandi novità al momento attuale, con l’Inter che è sempre in attesa di ricevere la proposta del Manchester United, con il Chelsea che, invece, sembra essersi un po’ defilato. Dall’esito di questa trattativa, inevitabilmente, dipenderà molto del futuro dell’Inter tra i pali.