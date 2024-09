Inizia una nuova stagione e riparte l’annuale classifica targata Passione Inter relativa al premio di MVP of the Year della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro canale YouTube un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

Al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

I punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Nella vittoria per 4-0 sull’Atalanta è ancora Marcus Thuram il trascinatore, secondo la community di Passione Inter, il migliore in campo. Seguono Barella e Acerbi.

Ecco, allora, la classifica stagionale.

MVP di giornata

Thuram 5 punti;

Barella 3;

Acerbi 1.

Classifica MVP stagionale