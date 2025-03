La PROMESSA dell’Inter a Inzaghi per il prossimo mercato

Il prossimo mercato dell’Inter sembra poter essere un punto di passaggio per il futuro del club, dentro e fuori dal campo. Sarà la prima sessione pienamente guidata da Oaktree e punterà a soddisfare anche le richieste di Inzaghi. Lo ha rivelato ai microfoni di Passione Inter, il giornalista Giorgio Musso.

Questo il suo punto sul mercato dell’Inter nella prossima stagione:

STRATEGIA – “Sicuramente ci saranno molti più movimenti rispetto agli ultimi due anni e soprattutto rispetto all’ultima estate. Lo ha annunciato Marotta stesso che ci saranno diversi interventi. Soprattutto ci sarà uno svecchiamento della rosa: con la nuova proprietà si punterà a ingaggiare profili giovani, ma comunque di valore, che creino valore in campo e sia alla finanze. Aspettiamoci tante operazioni sia in uscita che in entrata”.

BUDGET – “Ci sarà da capire il budget che avrà l’Inter, non solo per quello che arriverà dai guadagni delle competizioni, ma anche dalle possibili cessioni, anche se la volontà di Oaktree è quella di avere un’Inter ad altissimi livelli anche nella prossima stagione, ovvero al vertice in Italia e anche in Europa. Anche nella prossima stagione l’obiettivo sarà arrivare tra le prime 8 e giocarsi tutto, come sta accadendo”.

Successivamente, il giornalista ha aggiunto come sia stato lo stesso Inzaghi a chiedere delle rassicurazioni per la prossima stagione, con particolare riferimento al mercato. In questo senso la risposta dell’Inter è stata positiva:

“C’è grande feeling con la dirigenza, ma anche con Oaktree. E va detto: Inzaghi ha chiesto garanzie e si aspetta un mercato all’altezza quest’estate. L’Inter gli ha confermato che in ogni punto la rosa sarà rinforzata e puntellata. Dunque le due correnti in questo caso viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda, per quanto riguarda le richieste di Inzaghi e la volontà della società”.