Affondo Inter per Castro: c’è lo SCAMBIO con il Bologna

Nel corso della prossima estate l’Inter avrà l’obiettivo di rinnovare la sua rosa perché uno degli obiettivi della proprietà Oaktree è quello di abbassare l’età media della prima squadra. Servirà quindi trovare diversi innesti preziosi che siano futuribili e tra gli obiettivi nerazzurri c’è anche un grande talento come Santiago Castro.

Da tempo è noto che l’Inter abbia messo il mirino sull’attaccante del Bologna che in questo primo anno e mezzo di Serie A ha fatto molto bene. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono già note anche le richieste economiche del club rossoblù e rimane in piedi un’ipotesi di scambio tra le due società.

Il Bologna vorrebbe infatti una cifra attorno ai 40 milioni di euro per cedere all’Inter (o ad un’altra pretendente) il cartellino di Santiago Castro. Ai rossoblù però piace molto Asllani che è in uscita dalla rosa di Inzaghi e potrebbe permettere a Marotta di risparmiare diversi milioni in questo affare. Nelle prossime settimane potrà esserci l’affondo nerazzurro.