Taremi non si nasconde più: “Ecco cosa mi FRENA da 5 mesi”

La scorsa estate uno degli innesti a parametro zero dell’Inter era stato Mehdi Taremi, attaccante di qualità ed esperienza arrivato dal Porto dopo diverse stagioni su buoni livelli anche in Champions League con la formazione lusitana. Tuttavia, il centravanti iraniano in questa prima annata di Serie A ha convinto poco i tifosi nerazzurri.

In questi giorni di sosta del campionato, Taremi è volato nel suo Paese d’origine per giocare la sua Nazionale iraniana. Nella prima gara vinta contro gli Emirati Arabi non è però sceso in campo ed è restato in panchina. Questa nuova delusione in stagione per l’attaccante dell’Inter lo ha portato ad una confessione direttamente in conferenza stampa.

“Purtroppo, combatto e gioco da 5 mesi con un problema muscolare e non ho partecipato alla partita su decisione dello staff della nazionale. Ora devo curare il mio infortunio per aiutare l’Inter. Fortunatamente, a Milano mi stano supportando e sono molto felice di questo. La mia unica preoccupazione è rimanere nel calcio europeo”, ha spiegato Taremi.

L’attaccante dell’Inter è quindi alle prese con un infortunio di carattere muscolare da 5 mesi. Un problema che non deve essere di poco conto e che certamente starà incidendo anche sulle sue prestazioni sia in nerazzurro che anche in Nazionale, dove è finito in panchina per l’ultima partita del suo Iran.