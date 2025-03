“Spero che venga all’Inter”: Calhanoglu indica un TALENTO a Marotta

I tifosi dell’Inter ora possono sognare ancora di più un bell’innesto nel reparto avanzato nerazzurro della prossima stagione. Hakan Calhanoglu è uscito allo scoperto e ha direttamente consigliato alla dirigenza nerazzurra l’innesto di un giovane talento che si può muovere sia a centrocampo che in attacco essendo un fantasista giovane ma di grande qualità.

Si tratta di Arda Guler, un nome che da diverse settimane si sta facendo sempre più strada nella sede dell’Inter come un possibile innesto del futuro e il presidente Beppe Marotta può contare su due “alleati”. Uno di questi è proprio Calhanoglu che dal ritiro della Turchia ha voluto evidenziare le abilità del suo compagno di Nazionale, di proprietà del Real Madrid, con queste parole:

“Arda Guler è un giocatore molto importante. È un fratellino che amo molto. Certo, mi piacerebbe che venisse a giocare con noi. Alla fine, tutti vorrebbero giocatori di qualità. Non so com’è la sua situazione, non voglio entrare troppo nei dettagli. In fin dei conti, è lui a decidere. Il mio consiglio è che giochi di più, lo merita. Speriamo che venga all’Inter”.