ASTA per Lucca: l’Udinese vuole monetizzare, non c’è solo l’Inter

Nel processo di rinnovamento che l’Inter attuerà nel corso della prossima estate ci saranno delle novità anche e soprattutto nel reparto d’attacco dove alle spalle della coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram non ci sono certezze e si cercano dei nuovi colpi per l’allenatore Simone Inzaghi.

Arnautovic e Correa sono infatti in scadenza di contratto e anche la conferma per Taremi è in bilico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, si è aperta un’asta per un giocatore che l’Inter segue da tempo per il suo reparto avanzato.

Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 di proprietà dell’Udinese che in questa stagione in Serie A ha fatto un grande salto di qualità e ha attirato molti occhi su di lui. Il suo nome infatti non è segnato solo sul taccuino dell’Inter ma anche su quello del Napoli. Il club friulano spera si scateni un’asta in modo da guadagnare il più possibile e la prima richiesta è di circa 30 milioni di euro.