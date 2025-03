Nico Paz, cambia la STRATEGIA di Como e Real Madrid: Inter fatta fuori

Il nome di Nico Paz circola ormai da mesi in casa Inter per quanto riguarda il tema calciomercato perché il fantasista argentino si è subito preso la luce dei riflettori in questa sua prima stagione in Serie A. Con la maglia del Como ha giù saputo mettere a referto 6 gol e 6 assist dimostrando a tutti le sue ottime doti.

L’Inter da mesi sta facendo di tutto per convincere la famiglia del talento classe 2004 ma il problema per i nerazzurri è relativo all’accordo tra Como e Real Madrid. La società lariana non vuole infatti cedere la sua gemma e, come riportato da TMW, sta raggiungendo un accordo con gli spagnoli per far sì che non usino la “recompra” in questa estate.

Nico Paz resterebbe quindi un altro anno al Como per giocare di nuovo con continuità e aiutare la squadra di Fabregas a crescere in Serie A. Il Real Madrid invece potrà richiamarlo alla casa base ancora nell’estate 2026 (o al massimo nel 2027). In questo modo però l’Inter non avrebbe margine per intervenire e sarebbe di fatto tagliata fuori.