VIDEO – Il talento dell’Inter da sogno anche con l’Italia: che gol!

La scorsa settimana è arrivato l’esordio in Prima Squadra con l’Inter, in Champions League contro il Feyenoord, ma il momento magico di Thomas Berenbruch non sembra fermarsi. Il centrocampista nerazzurro, infatti, è stato protagonista anche con la Nazionale Italiana Under 20.

Nel match contro la Turchia, valido per l’Elite League U-20, Berenbruch ha segnato il gol dell’1-0 con una splendida rete al volo dal limite dell’area, che si è infilata all’angolo basso di sinistra del portiere. Un gran gol che ha spianato la strada agli Azzurrini, che hanno poi vinto 3-0.

Questo il video del suo gol: