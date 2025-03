Non solo Castro: l’Inter prepara altri DUE colpi dal Bologna

Santiago Castro è uno dei principali obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. L’attaccante del Bologna, convocato per la prima dall’Argentina in questa sosta per le nazionali, si sta consacrando in questa stagione.

La trattativa per portarlo a Milano potrebbe non essere semplicissima, come riportato da calciomercato.it, vista la volontà del Bologna di tenerlo per un’altra stagione, specie in caso di qualificazione in Europa. Inoltre, per Castro ci sarebbe da affrontare anche una valutazione di almeno 30 milioni di euro e la concorrenza di diversi club.

Inter e Bologna non avrebbero avuto ancora contatti ufficiali, ma è probabile che i nerazzurri si facciano presto avanti per l’attaccante argentino. E non solo. Infatti, come riporta sempre calciomercato.it, ci sono anche altri due potenziali obiettivi che giocano nei rossoblù.

Asse Inter-Bologna: pronte altre due trattative

Se la trattativa per Castro non è totalmente in discesa, potrebbero essere più semplici quelle che portano a Sam Beukema e Dan Ndoye. Entrambi sono nel mirino nerazzurro da diverso tempo e sarebbero perfetti per dare nuova linfa in difesa e sugli esterni. Per ognuno, la richiesta del Bologna potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni.