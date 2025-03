Inter in agguato per Donnarumma: “Tentativo immediato”

Da diverse settimane la notizia dell’interesse dell’Inter per Gianluigi Donnarumma sta trovando conferme, nonostante le smentite da parte dei dirigenti nerazzurri. D’altronde, il portiere del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto nel 2026 e non può che rappresentare una ghiotta occasione per un club che deve iniziare a pensare al dopo Sommer.

Lo sottolinea anche calciomercato.com nel suo ultimo articolo sulla questione, evidenziando come la pista per il portiere italiano non sarebbe raffreddata nonostante le utlime confortanti prestazioni di Josep Martinez. Le orecchie dell’Inter, infatti, sarebbero drizzate per Donnarumma, in attesa di capire l’esito dei discorsi con il PSG sull’eventuale rinnovo.

L’operazione non è facile, ma i buoni rapporti di Marotta e Ausilio con Enzo Raiola, agente di Donnarumma, potrebbero favorire i dialoghi per un suo possibile ritorno in Italia. E la pista potrebbe accendersi a breve in caso di trattative non fruttuose per il rinnovo.

Come riportato sempre dal portale “potrebbe essere effettuato un tentativo già questa estate, in assenza dell’accordo per il rinnovo”. L’alternativa, altrimenti, potrebbe essere un accordo sulla parola per un passaggio a parametro zero nel 2026.