“Inzaghi, la telefonata con Paratici e il futuro al Milan”

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Simone Inzaghi e l’Inter per impostare il nuovo contratto ed estendere la durata almeno di un’altra stagione. Uno scenario che avevamo anticipato nelle scorse settimane e che sta finalmente per entrare nel vivo. A fronte della scadenza del 2026, il club nerazzurro è intenzionato a legare ai propri colori il tecnico piacentino per il maggior tempo possibile.

Una firma fortemente voluta dall’Inter anche per allontanare le pretendenti che lo hanno sondato nell’ultimo anno, soprattutto in Inghilterra dove l’allenatore gode di numerosi estimatori. Del futuro di Inzaghi a Milano abbiamo dunque parlato con il giornalista Giorgio Musso in occasione dell’ultimo contenuto realizzato sul canale Youtube di Passione Inter.

Queste le ultime sul rinnovo: “Inzaghi potrebbe anche rinnovare prima della partenza per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Ma sia lui che l’Inter vogliono fare con calma, senza affrettare i tempi. La cosa certa è il grande feeling tra le parti, anche Oaktree ha mostrato grande apprezzamento per il tecnico. Stavolta Inzaghi si aspetta però garanzie ed un mercato all’altezza, l’Inter gli ha confermato che la rosa sarà migliorata in ogni reparto. Per la durata del contratto si discuterà sia per un ulteriore prolungamento al 2027, ma è probabile che questo rinnovo venga esteso al 2028 per rafforzare il matrimonio ed evitare la corte delle big inglese che già hanno bussato nei mesi scorsi. Lui ha ringraziato, ma ha ribadito la volontà di proseguire all’Inter”.

In chiusura, Musso ha inoltre rivelato anche un retroscena con Fabio Paratici, ex ds di Juventus e Tottenham e vicinissimo ad un incarico al Milan: “Poi c’è stata anche la telefonata dell’amico e concittadino Paratici, i due sono molto amici e lo aveva già cercato ai tempi della Juventus quando Inzaghi iniziava a fare bene sulla panchina della Lazio. Se Paratici dovesse essere il nuovo ds del Milan, uno dei sogni sarebbe quello di avere Inzaghi. Ma in questo momento presente e futuro di Inzaghi è all’Inter, la voce sul Milan avrebbe del clamoroso”.