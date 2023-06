L’Inter fa sul serio per Romelu Lukaku ed è pronta a presentare una nuova offerta per convincere il Chelsea, forte della volontà del giocatore di tornare a vestire i colori nerazzurri in tempi brevi. Secondo il Telegraph, infatti, i nerazzurri starebbero per presentare una richiesta di prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Anche il Chelsea avrebbe intenzione di non tirare la trattativa troppo per le lunghe, ma, per il momento, la richiesta sembra essere quella di un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, l’Inter sembra avere buona fiducia nella riuscita della trattativa.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku avrebbe chiesto un segnale concreto da parte dell’Inter e i nerazzurri sembrano pronti ad accontentare la volontà del belga. Il desiderio di riportare il belga a Milano è concreto, ma serve ancora qualcosa per convincere il Chelsea. In ogni caso, rispetto a qualche giorno fa, le speranze per il ritorno di Big Rom sembrano essere in crescita.