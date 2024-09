Guardiola spiega il problema di Haaland con l’Inter: “E’ impossibile”

Nel pareggio di mercoledì sera tra Manchester City e Inter, ancora una volta ha fatto discutere la prestazione sottotono di Erling Haaland. Proprio come in occasione della finale di Istanbul del giugno 2023, l’attaccante norvegese ha sofferto la marcatura strettissima di Francesco Acerbi.

Secondo quanto riferito da Pep Guardiola dopo il pareggio di Champions League, il vero problema di Haaland contro l’Inter sarebbe però un altro. Non tanto l’attenzione maniacale riservata da Acerbi nei confronti del giovane bomber, quanto la gabbia creata da Simone Inzaghi tra difesa e centrocampo per limitare lo spazio di manovra al centravanti.

Questa l’analisi di Guardiola: “Se Haaland ha sofferto la marcatura di Acerbi? No, io ne vedo sei addosso, tre dietro e tre davanti. E’ difficile per tutti, qualsiasi calciatore al mondo in quella posizione farebbe fatica. Come aiutarlo? Inserire più calciatori in quella posizione, oppure tramite transizioni, ma loro hanno più gamba di noi e fisicamente sono più forti. Quando l’Inter difende così non mi aspetto di avere 25 palle gol in una partita, è impossibile.