Samir Handanovic potrebbe non essere più un giocatore dell’Inter alla fine di questa settimana. O forse no. Il suo contratto scadrà venerdì e ancora non c’è stata alcuna proposta di rinnovo dei nerazzurri, ma non è detta l’ultima parola.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il futuro del portiere sloveno potrebbe tornare in ballo a brevissimo e un prolungamento in extremis non è da escludere. Molto, però, potrebbe dipendere da chi sarà il portiere titolare per la prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

La situazione tra i pali in casa Inter rimane molto incerta, con i nerazzurri che potrebbero essere costretti a cercare ben due rinforzi, vista la quasi sicura partenza di Onana. In questo senso, la permanenza di Handanovic potrebbe garantire un po’ di continuità, aiutando il nuovo numero uno nel primo periodo di adattamento. Da capire quali valutazioni farà l’Inter.