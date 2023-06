Davide Frattesi è il principale obiettivo per il centrocampo dell’Inter, che ha però prima bisogno di ufficializzare la cessione di Marcelo Brozovic. Sul centrocampista del Sassuolo c’è concorrenza, ma i nerazzurri non sono disposti a spendere cifre spropositate.

Secondo Tuttosport, la valutazione di 40 milioni di euro fatta dai neroverdi è spropositata, con la dirigenza interista che è pronta a offrire 23 milioni (i soldi derivanti dall’addio di Brozovic), più Mulattieri, valutato 5 milioni di euro.

C’è bisogno di un punto d’incontro e, per questo motivo, non è da escludere che l’Inter possa provare a inserire ulteriori contropartite nell’operazione (i tanti rientranti dai prestiti). D’altra parte, Frattesi ha già dato la sua preferenza al club nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Va subito premesso, la notizia di Tuttosport va in controtendenza con quanto raccontato negli ultimi giorni, in merito a un’intesa di massima già raggiunta tra Inter e Sassuolo. In ogni caso, visto anche il volere di Frattesi stesso, la sensazione è che i due club, oltretutto in ottimi rapporti, possano arrivare a un accordo. Tuttavia, bisogna sempre aspettare Brozovic.