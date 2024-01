Valentin Carboni torna SUBITO all’Inter: Sanchez ai saluti

Chissà quante emozioni proverà questa sera Valentin Carboni nel match che lo vedrà titolare contro la sua Inter. Il trequartista argentino sta finalmente sbocciando nel prestito al Monza, galvanizzato dalla fiducia incassata nella ultime settimane da Raffaele Palladino.

Un’esperienza che gli ha portato in dote sino a questo momento due gol e una crescita costante, per la gioia dell’Inter che a fine stagione lo riaccoglierà a braccia aperte ad Appiano Gentile. Chissà, però, che il classe 2005 non possa tornare subito a Milano ed interrompere il prestito con sei mesi di anticipo.

Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, infatti, l’Inter starebbe cercando in tutti i modi di liberarsi di Alexis Sanchez per richiamare immediatamente Carboni in rosa. In virtù degli ottimi rapporti con Adriano Galliani e dopo l’arrivo a Monza di Daniel Maldini, le probabilità sono aumentate nelle ultime ore, ma servirà prima l’uscita dell’attaccante cileno.

L’opinione di Passione Inter

Richiamare Valentin Carboni da un prestito che lo sta vedendo finalmente protagonista, potrebbe essere in questo momento un rischio enorme per la crescita del ragazzo. E’ vero che l’Inter nella corsa scudetto avrebbe bisogno di un attaccante dalle sue qualità nel proprio motore, ma toglierebbe all’argentino minuti preziosi che il Monza riuscirebbe invece a garantirgli nei prossimi sei mesi. La scelta finale spetterà comunque a Simone Inzaghi che meglio di chiunque altro sa quanto l’argentino possa essere utile alla causa nerazzurra. Al momento, secondo altre fonti, non risulta che il club nerazzurro sia così deciso ad interrompere adesso il prestito del classe 2005.