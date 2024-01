Infortunio ufficiale in vista della Supercoppa Italiana di settimana prossima in programma a Riyad. Nel nuovo format a quattro squadre che verrà inaugurato tra pochi giorni in Arabia Saudita, si partirà con Napoli-Fiorentina il 18 gennaio e Inter-Lazio il giorno seguente.

Per quanto riguarda la sfida dei nerazzurri contro i biancocelesti, a perdersi la semifinale sarà il Taty Castellanos. L’attaccante, che nelle ultime settimane ha sostituito l’infortunato Ciro Immobile, ha infatti riportato una lesione muscolare rimediata nel derby contro la Roma vinto in Coppa Italia.

Questo il comunicato del club: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Roma”.

Stando alle previsioni, Maurizio Sarri dovrebbe comunque recuperare Immobile in avanti e ritrovare dunque il suo tridente titolare con Zaccagni e Felipe Anderson. Quest’ultimo, qualora Immobile non dovesse dare garanzie sotto l’aspetto fisico, potrebbe in alternativa essere impiegato da centravanti.