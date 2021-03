CM.com – Lucas Vazquez in scadenza, l’Inter ci ha pensato: il retroscena di mercato

Lucas Vazquez è un giocatore ambito da molti: lo spagnolo è uno dei profili più importanti tra quelli in scadenza a giugno sul mercato. Da gennaio l’esterno del Real Madrid può firmare per un altro club: su di lui Milan e Bayern Monaco. Ma anche l’Inter era sulle tracce di Vazquez. Come riporta Calciomercato.com, la società nerazzurra aveva pensato da febbraio allo spagnolo come possibile colpo a zero, per poi decidere (per ora) di virare su altri giocatori in scadenza. L’Inter adesso è, infatti, concentrata su Wijnaldum ma non si escludono ripensamenti.

L’esperienza e la qualità del giocatore spagnolo sono indiscutibili: tre Champions League vinte con i Blancos e una duttilità in campo fuori dal comune. In questa stagione, Vazquez ha giocato anche da terzino destro con ottimi risultati. Il suo acquisto farebbe la fortuna di metà dei club in Europa e, in ottica Champions, sarebbe un grande rinforzo per l’Inter: per ora si pensa a Wijnaldum, in futuro chissà.

PELÉ FU VICINO ALL’INTER>>>