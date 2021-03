Inter, l’AD Antonello: “Nuovo logo? Linea strategica ispirata dalla nostra proprietà. Vogliamo un futuro glorioso”

La giornata di ieri, martedì 30 marzo, è stata davvero storica in casa Inter. Fin dalla mattina, infatti, è stata dedicata alla presentazione del nuovo logo, con tutte le operazioni pubblicitarie e di marketing ad esso relative. Quest’oggi, invece, l’AD corporate nerazzurro Alessandro Antonello è intervenuto in diretta durante l’Inter Fan World Conference, che ha coinvolto 900 soci Inter Club e Members, con quasi 80 paesi connessi e tifosi di tutto il mondo che hanno avuto l’opportunità di collegarsi.

Il dirigente, all’interno dei discorsi sullo storico cambiamento, ha voluto affermare nuovamente come la nuova proprietà sia stata fondamentale nella scelta del logo, ribadendo come il lavoro di crescita, iniziato quasi 5 anni fa, sia importante e positivo. Ecco le sue dichiarazioni: “Quello che vogliamo fare è legare sempre di più l’identità storica di Milano con l’identità storica del nostro Club ma proiettata verso un futuro che ci auguriamo sia glorioso come il nostro passato. Quello che ci ha portati ad oggi è stato un percorso importante, cominciato più di 4 anni fa, una linea strategica ispirata dalla nostra proprietà e su cui abbiamo lavorato in questi anni”.

