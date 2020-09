Vertice tra Inter e Torino per Izzo: chiesti 20 milioni di euro. La risposta di Ausilio

L’Inter sabato affronterà la Fiorentina, ma gli occhi sono puntati sul mercato. Sono diverse le operazioni che coinvolgono i nerazzurri e Marotta sta lavorando per accontentare le richieste di Antonio Conte. Per quanto riguarda la difesa, la partenza di Godin e forse quella di Ranocchia spingono il club di Suning a cercare dei rinforzi per lo schieramento a tre.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ieri è andato in scena un incontro tra Vagnati e Ausilio. Oggetto del summit è stato Armando Izzo, che piace da tempo all’Inter. Il Torino chiede 20 milioni di euro, richiesta che è stata declinata dal ds nerazzurro. Conte lo considera utile per il suo gioco, ma la cifra è ritenuta troppo alta dai dirigenti della Beneamata.

