Sky – Il Tottenham contatta l’Inter per Skriniar: chiesti 60 milioni euro. Marotta ha già in mente il sostituto

Il mercato dell’Inter è ancora in continua evoluzione. Tra i vari nomi accostati ai nerazzurri, ci sono anche delle situazioni in uscita da gestire. In particolare, in difesa c’è da capire il futuro di Milan Skriniar, che piace a diversi top club europei. Secondo quanto riportato da Sky, il Tottenham avrebbe palesato il proprio interesse con un contatto ufficiale con il club di Suning.

La prima richiesta dell’Inter è di 60 milioni di euro, escludendo quindi contropartite tecniche. Il club londinese sta lavorando per abbassare la cifra e in caso di una partenza dello slovacco Marotta avrebbe già individuato il sostituto. Il primo nome in cima alla lista è quello di Milenkovic: la Fiorentina chiede 40 milioni di euro e il calciatore piace anche al Psg.

