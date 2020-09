Sky – Inter, passi avanti per la cessione di Candreva alla Sampdoria. Resta il nodo indennizzo

L’Inter sta cercando di sfoltire la rosa. I nuovi innesti di mercato, l’ultimo quello di Arturo Vidal, spingono Marotta a guardarsi intorno per piazzare quei calciatori fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Uno di questi è Antonio Candreva, in trattativa da giorni con la Sampdoria. Arrivano novità sul suo futuro, secondo quanto riportato da Sky.

Oggi sono stati fatti passi avanti per il sì del calciatore ad accettare la destinazione blucerchiata. L’accordo tra l’esterno classe ’87 e il club di Ferrero è vicino ed ora c’è da trovare quello definitivo tra le due società. L’Inter chiede un indennizzo da 3 milioni di euro per liberarlo, poiché Candreva è a bilancio a 4 milioni. La Sampdoria cercherà di abbassare le richieste del club di Suning e le parti sono in continuo contatto.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<