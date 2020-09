Zaccheroni: “L’Inter deve trovare la mentalità vincente e Conte è un maestro in questo. Vidal? Negli ultimi anni ha segnato poco”

L’Inter inizierà ufficialmente la sua stagione sabato contro la Fiorentina. C’è molta attesa per i nerazzurri ed in particolare gli occhi sono puntati sui nuovi acquisti di mercato. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Arturo Vidal, vero e proprio pupillo di Antonio Conte. Di lui e della rivalità con la Juventus ha parlato Alberto Zaccheroni, raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Queste le sue parole: “All’Inter manca un trofeo e deve acquisire una mentalità vincente. Antonio Conte è un maestro in questo. Vidal? Credo che le squadre che vogliono vincere il campionato devono avere almeno tre giocatori che debbano arrivare in doppia cifra, perché le partita si vincono con i gol. Se vediamo gli ultimi anni, il cileno non ci è mai arrivato. E’ un giocatore importante, con mentalità vincente e trasmette le componenti giuste a tutta la squadra però io mi preoccupo dei gol. Se non ne fai tantissimi poi ne devi prendere ancora meno. Lì deve essere bravo Conte e infatti costruisce sempre una difesa molto fisica”.

