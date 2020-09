Sky – Esposito è a Ferrara: nelle prossime ore visite mediche con la Spal

L’Inter è alle prese con la nuova stagione e ancora le operazione di mercato in corso sono diverse. Chi sicuramente non farà parte dei nerazzurri per il prossimo anno è Sebastiano Esposito, attaccante ceduto in prestito alla Spal. Il calciatore è già a Ferrara, dove ha raggiunto il fratello Salvatore e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito.

Il gioiellino classe 2002 è stato intercettato dai microfoni di Sky e ha voluto concedere una battuta sull’Inter: “Saluto tutti i tifosi nerazzurri e quelli della Spal. Sarà un campionato lungo”. Attraverso il proprio profilo Instagram, suo fratello ha postato una foto che li ritrae insieme in città.

