Vidal riscalda i motori ad Appiano: sorrisi e allenamento, parte la rincorsa alla Fiorentina

Arturo Vidal si è messo subito a disposizione di Antonio Conte in vista dell’esordio in campionato previsto sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Barcellona si è presentato ad Appiano in ottime condizioni.

Il top della forma va però raggiunto per gradi, visto che Vidal non ha preso parte neppure alle amichevoli dei blaugrana in questo precampionato. Il nuovo numero 22 nerazzurro sarà sicuramente a disposizione di Conte in vista di Inter-Fiorentina ma la rincorsa verso una maglia da titolare è tutta da completare e neppure scontata.

Vidal ha iniziato a prendere le misure. Ad Appiano ha scherzato con Conte, con tutti gli uomini del suo staff e con i suoi nuovi compagni di squadra, soprattutto con il connazionale Sanchez. Poi subito a mille per recuperare il tempo perso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<