Ruben Sosa: “Godin acquisto importantissimo per il Cagliari. Suarez? Ricorda Recoba…”

Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

La telenovela Suarez: “Perché Koeman lo ha mandato via? Quando arriva un allenatore nuovo deve scegliere i calciatori. Ricordate il Chino Recoba? Mancini non lo faceva giocare. Nel calcio possono capitare queste situazioni. Ma il Barça rimpiangerà Suarez, non si rende conto che lui e Messi sono una cosa sola”.

L’addio di Godin: “Il Cagliari è una squadra uruguaiana (sorride, ndr). Da quelle parti amano gli uruguaiani, penso a Fonseca e Francescoli. Per me Godin è un acquisto importantissimo, stiamo parlando del capitano della Nazionale”.

