Mercato – Wijnaldum rifiuta l’ultima proposta di rinnovo del Liverpool: a giugno via gratis, ma c’è il Barcellona

Il grande binomio, per ora, rimane quello col Barcellona: anche se, a oggi, l’unico dato di cronaca certo è che Georginio Wijnaldum ha davanti a sé un futuro da svincolato, avendo rifiutato l’ultima offerta di rinnovo pervenutagli dal Liverpool. La notizia – secca – la dà il Mirror, mentre alcuni possibili sviluppi li aggiungiamo noi, su queste colonne: perché, che l’Inter abbia fatto un pensierino per Wijnaldum è un dato di fatto, e che Wijnaldum possa rappresentare un’occasione d’oro per giugno è fuori discussione.

Il borsino, insomma, dice Barcellona in vantaggio sull’Inter, con altre squadre – varie ed eventuali – pronte ad aggiungersi all’asta nelle prossime settimane. Da oggi in poi, in teoria e in pratica, Wijnaldum potrà accordarsi con qualunque squadra voglia: l’Inter – alle prese con una politica societaria di austerità e con voci sempre più insistenti su una possibile cessione – medita il colpo. E la sensazione che è altrettanto stiano facendo, di questi tempi, altre società.

