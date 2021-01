Zazzaroni rilancia sulla cessione: “Suning, trattativa fallita con un fondo qatariota. Zhang venderà l’Inter, sono convinto”

Prima nota: nessuno, se non Zhang Jindong, può sapere cosa abbia realmente in testa Zhang Jindong per il futuro delle quote dell’Inter. Seconda nota: la diatriba vende-non vende, per ora, prima che una diatriba da bar social, è anzitutto una battaglia editoriale tra un direttore di un giornale che ha pubblicato una serie di articoli circa la possibilità, per Suning e Lion Rock, di vendere quote di società (a cui si sono accodate, pur parlando di cose diverse e dando ciascuna la propria versione, altre due testate nella giornata di oggi) e, dall’altra parte, il direttore di un altro giornale che, con poco in mano, ha smentito tutto, sostenendo che le quote dell’Inter siano saldamente nelle mani di Zhang e che quest’ultimo non stia meditando di privarsene.

I termini dello scontro tra fazioni – se di fazioni si può parlare quando si parla di informazione – è tutto qui. E oggi, a Sportitalia – ospite di Paolo Bargiggia nel corso della trasmissione Senza Filtri – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, giornale che segue le vicende della possibile cessione di quote dell’Inter da parte di Suning, ha confermato la propria posizione: “Oggi abbiamo saputo di una trattativa non andata a buon fine tra l’Inter e un fondo del Qatar, causa distanza tra domanda e offerta – ha dichiarato – Dopo Paris Saint-Germain e Manchester City vogliono un grande club in Italia. Sono convinto che ci sarà la cessione, viste le dinamiche dalla Cina”.

Austerità dalla Cina, rallentamento dei piani di Suning, mire espansionistiche verso altri campionati da parte dei qatarioti o di chi per loro: gli elementi per una possibile cessione dell’Inter, se queste situazioni saranno confermate, ci sarebbero. Gli elementi per smentire a priori una notizia data da un quotidiano, invece, no.

