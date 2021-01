Mercato – Pinamonti e Eriksen per sbloccare il vice-Lukaku: il punto sulle loro partenze e sugli attaccanti nel mirino

Sarà la frase che verrà ripetuta di più nelle analisi dopo la partita contro la Sampdoria, ce ne rendiamo conto: all’Inter manca un vice-Lukaku inteso non come semplice riserva a Lukaku ma come giocatore che possa fare quello che fa Lukaku quando Lukaku manca. E’ questo il dato che la partita di oggi – insieme alla Lukaku-dipendenza – lascia ai cronisti di calcio e, dato il periodo dell’anno, anche a quelli di calciomercato. E se n’è parlato, in serata, anche negli studi di Sportitalia, con Alfredo Pedullà a tracciare un sunto su quello che è il dilemma attorno al quale l’Inter si arrovellerà nelle prossime settimane: serve o non serve comprare un nuovo attaccante?

La situazione per il vice-Lukaku, a oggi, pare dipendere da due situazioni: il futuro di Pinamonti e quello di Eriksen. Il danese non ha, al momento, offerte tali da poter dire di essere in trattativa con qualche club: si è parlato di Arsenal e Wolverhampton, si è parlato – e riparlato – di Paris Saint-Germain. Sinora, però, poca sostanza. Per Pinamonti, invece, il discorso è forse più ampio: l’attaccante ha rifiutato proposte dall’estero, in Italia piace a Benevento e Bologna e deve comunicare una decisione sul proprio futuro. Prende 3 milioni di euro – cifra difficilmente replicabile altrove – ma in prestito avrebbe la possibilità di giocare.

Saranno, in definitiva, queste due situazioni a sbloccare il vice-Lukaku. Che – sempre stando ad Alfredo Pedullà – sicuramente non sarà Eder, un’opzione che non c’è e non c’è mai stata; e che difficilmente sarà Giroud in quanto l’attaccante francese si è ultimamente molto riavvicinato al Chelsea. Pellè è un’opzione: vuole l’Inter, ma l’Inter lo contrattualizzerebbe solo per sei mesi, troppo poco. Gomez e Gervinho rimangono due ipotesi al vaglio. La sostanza, però, è una sola: l’Inter non compra se non vende. Ce lo chiede la Cina.

