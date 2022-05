Zanetti: “Perisic? Ora dipende da lui. Dybala è un amico”

Le parole del vice-presidente nerazzurro

In occasione dell'Integration Heroes Match di San Siro, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'Inter e in particolare del rinnovo di Ivan Perisic: "Ha avuto una grande stagione, è stato molto positivo per noi. La volontà nostra c'è sempre stata, è da novembre che stiamo parlando. Dipende da lui se vuole continuare con noi".