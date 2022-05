Oggi il summit di mercato tra Inzaghi e società: in sede è atteso anche Onana

Vertice per ripartire ancora più forti

Sono ore calde in casa Inter. Dopo l'incontro per il rinnovo di Perisic, oggi in sede si terrà il summit di mercato tra Inzaghi, dirigenti e Zhang. La novità, come scrive La Gazzetta dello Sport, è che non si parlerà del rinnovo di contratto di Inzaghi. Per quello ci sarà tempo più avanti, ormai è tutto definito: ora c'è da programmare una nuova stagione tra big da trattenere e occasioni a parametro zero da cogliere.