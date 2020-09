Zanetti su Lautaro: “È il presente e il futuro dell’Inter, non si muove. Messi? Giusto sia rimasto al Barcellona”

Javier Zanetti, storico capitano nerazzurro e ora vicepresidente del club, ha ribadito, pochi giorni dopo l’intervista rilasciata a Tyc Sport, la posizione dell’Inter su Lautaro Martinez anche ai microfoni di Fox Sport.

Zanetti ha dichiarato: “Abbiamo fatto tanto per portare Lautaro Martinez a Milano, puntavamo molto su di lui e speravamo crescesse come ha effettivamente fatto. Personalmente sono molto lieto del presente di Lautaro. Il mercato? È naturale che un giocatore del genere piaccia a molti club importanti, Barcellona compreso. Quando un calciatore fa bene viene notato”.

“Dobbiamo tenere presente però che gioca già in un grande club come l’Inter. Lautaro è il presente e il futuro del club, è un nostro patrimonio. Per ora non si muove. Messi? Non è mai stata una possibilità praticabile per noi. Bisogna anche tenere conto della crisi finanziaria generata dal Covid e che ha colpito tutti i club, anche i più ricchi. Per comprare ora bisogna prima vendere. E poi penso sia giusto che una bandiera come lui sia rimasto al Barcellona“.

