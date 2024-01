Il futuro di Piotr Zielinski è tra i più discussi del panorama di Serie A, vista l’importanza del giocatore del Napoli, in scadenza di contratto il prossimo giugno. La trattativa per il rinnovo prosegue da diverso tempo, ma i segnali attuali lasciano pensare che un addio a parametro zero sia sempre più probabile.

Lo ha riferito l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha sottolineato come la sensazione sia quella di un “ciclo finito” con la maglia dei campani. L’offerta del Napoli c’è, ma anche l’Inter starebbe parlando con l’entourage del giocatore per provare ad avviare le trattative.

Non solo i nerazzurri su Zielinski, che piace anche alla Juventus, anche se più defilata. Occhio, invece, al possibile inserimento di alcuni club di Premier League.

L’opinione di Passione Inter

Zielinski è senza dubbio un giocatore di alto livello, che aumenterebbe ulteriormente la profondità del centrocampo nerazzurro, donando a Inzaghi un qualcosa di decisamente maggiore rispetto a un semplice ricambio per Mkhitaryan. A costo zero poi, il polacco sembra essere un investimento perfetto per i parametri dell’Inter.