Verso Inter-Verona: Inzaghi RECUPERA gli esterni. E Lautaro?

L’Inter inizia il suo percorso di avvicinamento al primo impegno del 2024. Sabato, i nerazzurri giocheranno a San Siro contro l’Hellas Verona, per riscattare il deludente pareggio di Genoa. Per l’occasione, Inzaghi spera di poter tornare a contare sulla rosa al completo.

Insieme a Dumfries, tornato in campo nell’ultima partita, il tecnico nerazzurro dovrebbe recuperare anche Dimarco dal lato opposto del campo. Da capire, invece, se ci saranno i tempi tecnici già per la prima convocazione in nerazzurro di Buchanan.

Diverso il discorso per Lautaro Martinez: il Toro ha chiuso l’anno con del lavoro personalizzato ad Appiano Gentile e, a partire da oggi, si capirà se potrà tornare a disposizione contro il Verona. Inzaghi e tutta l’Inter ci spera: il capitano è troppo importante sia a livello tecnico che di carisma.