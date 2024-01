UFFICIALE il rinnovo: SFUMA colpo a zero dell’Inter

Con un mercato di gennaio che non permetterà all’Inter grandi botti, la dirigenza si sta concentrando su diversi profili in scadenza di contratto per raffozare la rosa senza grandi investimenti dal punto di vista economico. In queste ore, però, uno degli obiettivi a centrocampo sembra essere definitivamente sfumato.

Tomas Soucek, infatti, ha rinnovato il suo contratto con il West Ham fino al 2027. L’Inter si era interessata a lui negli scorsi mesi, per aggiungere muscoli e centimetri al suo centrocampo. Tuttavia, la trattativa era parsa già da subito molto complicata, con la permanenza a Londra del giocatore ceco da subito parsa come l’opzione più credibile.

Pertanto, non dovrebe esserci né particolare sorpresa né delusione in casa nerazzurra, con la dirigenza già da settimane focalizzata su altri obiettivi per rafforzare la mediana. Ad oggi, infatti, in cima alla lista dei desideri dell’Inter sembra esserci Piotr Zielinski, il cui rinnovo con il Napoli appare abbastanza improbabile.