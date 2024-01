Intervistato da Diario AS, Alvaro Morata ha parlato del suo possibile arrivo all’Inter la scorsa estate, rivelando come la trattativa per portarlo a Milano fosse concreta. L’attaccante spagnolo si è poi soffermato sulla sfida del suo Atletico Madrid ai nerazzurri negli ottavi di finale di Champions League.

Queste le sue parole:

MERCATO – “Ho un ottimo rapporto con Inzaghi e Marotta, che mi aveva scelto alla Juventus. Ero vicino all’Inter, è vero, ma avevo anche altre opzioni. Poi ho parlato con Simeone e alla fine la decisione migliore è stata quella di restare a Madrid. È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L’ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso. L’ho sempre detto. Quest’estate è stato fatto tutto perché potessi restare all’Atletico”.

OTTAVI DI CHAMPIONS – “Sono sicuro che non volessero affrontarci. Potrebbe benissimo essere una finale di Champions. Loro sono fortissimi, sono i finalisti uscenti, ma ce la giocheremo”.