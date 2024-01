L’Inter ha fretta per il RINNOVO di Lautaro: c’è la DEADLINE

Il 2023 dell’Inter si è chiuso con un importante tris di rinnovi di contratto, ma gli obiettivi della dirigenza sono già proiettati sul futuro e sui prossimi pilastri della rosa nerazzurra da blindare il prima possibile. Su tutti, il principale è Lautaro Martinez, attuale capitano dei nerazzurri.

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è rendere il Toro il simbolo di un’Inter vincente e, pertanto, è pronto per lui un ricco rinnovo di contratto fino al 2028, da 8 milioni di euro a stagione, più i vari bonus legati a prestazioni e vittorie.

La firma non è in discussione e i colloqui vanno verso un esito positivo in tempi brevi, vista anche la volontà del giocatore. L’Inter, infatti, punta a ufficializzare il prolungamento entro il mese di gennaio.

L’opinione di Passione Inter

Sul rinnovo di Lautaro Martinez non ci sono troppi dubbi ormai da diverso tempo, ma è chiaro che solo l’ufficialità può fugare qualsiasi tipo di incertezza. Per l’Inter, l’argentino è senza dubbio il giocatore più rappresentativo, oltre a essere il leader tecnico e carismatico.