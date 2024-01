Non solo gennaio, l’Inter al lavoro su 3 COLPI per l’estate

L’Inter sta completando il colpo principale, se non l’unico, del mercato di gennaio, ma il lavoro della dirigenza nerazzurra prosegue senza interruzioni e guarda dritto all’estate. Con un occhio particolare al mercato dei parametri zero, osservato sempre con grande attenzione.

Ecco perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, Ausilio, Marotta e Baccin starebbero lavorando a ben 3 profili in scadenza di contratto, uno per ogni reparto. Il primo è in attacco: Mehdi Taremi del Porto è corteggiato da molto tempo e per l’itaniano sono stati già fatti tutti i passi utili per convincerlo. Il giocatore stesso, peraltro, non sembra essere allettato dalle possiili offerte arabe.

Se c’è ottimismo per Taremi, c’è n’è ancora di più per Piotr Zielinski. Il suo futuro con il Napoli è ancora in bilico, ma la sensazione è che il giocatore gradisca la soluzione nerazzurra per il suo futuro. Diverso, invece, il discorso per Tiago Djaló: un’intesa di massima con il difensore sembre esserci, ma la Juventus potrebbe anticipare il suo acquisto a gennaio, permettendo anche al Lille di fare casa.

L’opinione di Passione Inter

La visione a lungo termine è necessaria per riuscire a portare all’Inter profili di alto livello, nonostante le risorse economiche ristrette. Con l’abolizione del Decreto Crescita, poi, il contenimento dei costi diventa ancora più difficile da conciliare con la necessità di creare una rosa molto competitiva.