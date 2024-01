Retroscena mercato: ecco perché Buchanan chiude le porte a Taremi all’Inter

L’acquisto di Tajon Buchanan è il grande investimento dell‘Inter sul mercato di gennaio e difficilmente i nerazzurri potranno permettersi altri colpi troppo onerosi. L’arrivo del canadese, inoltre, chiude defintivamente le porte all’arrivo anticipato di un obiettivo in attacco: Mehdi Taremi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’acquisto di Buchanan andrà a occupare l’ultimo slot da extracomunitario a disposizione dell’Inter in questa stagione, escludendo di fatto l’attaccante iraniano del Porto. Tutto rimandato, dunque, per Taremi, il cui ingaggio a parametro zero rimane in cima alla lista dei desideri della dirigenza interista.

L’opinione di Passione Inter

Non si può biasimare troppo la scelta della dirigenza dell’Inter. Visto l’infortunio di Cuadrado, l’esterno destro era la priorità assoluta, mentre Taremi avrebbe comunque richiesto un esborso economico importante, nonostante la possibilità di ingaggiarlo a costo zero tra qualche mese.