L’Inter non rinuncia a un’OCCASIONE in attacco, ma Sanchez…

L’esterno destro era l’unico acquisto prioritario in casa Inter per il mercato di gennaio. Tuttavia, dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Buchanan, non è detto che i nerazzurri passino le prossime settimane con le mani in mano.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza interista non rinuncerebbe a un colpo in attacco se si presentasse un’occasione vantaggiosa. Tuttavia, c’è un grande ostacolo: Alexis Sanchez. Il cileno è stato fin qui molto deludente in campo, ma sul mercato non ha aperto a un possibile addio.

E gli estimatori, soprattutto in Arabia Saudita, ci sarebbero anche. Inzaghi spera che possa dare presto risposte positive in campo, ma un suo addio entro il 31 gennaio non è di certo da escludere. E a quel punto il acquisto in attacco diventerebbe quasi inevitabile.

L’opinione di Passione Inter

La seconda vita nerazzurra di Sanchez è stata fin qui molto al di sotto delle aspettative. Non a caso uno dei temi di discussione principali nel mondo Inter è stata proprio la qualità delle riserve in attacco. E se Arnautovic sta cominciando a dare delle risposte, lo stesso non si può dire del cileno. Un intervento sul mercato è improbabile, ma senza certezze da parte di Sanchez potrebbe farsi necessario.