Buchanan ai dettagli: l’Inter cerchia una data per la convocazione

Ormai non ci sono troppi dubbi: Tajon Buchanan dovrebbe presto essere un nuovo acquisto dell’Inter. L’accordo con il Bruges è stato trovato sulla base di 7 milioni di euro, che potrebbero salire fino a 10 con i vari bonus. Ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, mancano solo gli ultimi dettagli sul contratto, che sarà fino al 2028.

Nonostante l’addio al Decreto Crescita, in casa Inter non si è mai creato alcun dubbio attorno all’operazione, pronta a concludersi definitivamente. La data ufficiale del suo arrivo a Milano non c’è, ma molto probabilmente potrebbe essere già domani.

Diverso il discorso sulla sua prima convocazione: i tempi tecnici per essere convocato sabato contro il Verona ci sarebbero anche, ma molto dipenderà dalle valutazioni di Inzaghi e del suo staff. In ogni caso, il percorso di inserimento sarà molto rapido e sicuramente, se non sarà il 6, il 13 gennaio a Monza, sarà con il resto del gruppo.

L’opinione di Passione Inter

Contro il Genoa, Dumfries è tornato in campo per qualche minuto, attenuando un minimo l’emergenza a destra in casa Inter. Tuttavia, l’arrivo di Buchanan serve a ristabilire totalmente l’equilibrio nelle rotazioni nerazzurre in quella zona. Inoltre, questi primi 6 mesi serviranno anche come prove generali per un possibile ruolo da titolare fisso nella prossima stagione.