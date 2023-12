Inter, è FATTA per Buchanan! C’è il giorno dell’arrivo a Milano

Tajon Buchanan è ormai da considerare un giocatore dell’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’accordo è stato trovato nelle ultime ore.

Il club nerazzurro sborserà 8 milioni di euro bonus compresi per l’acquisto a titolo definitivo, mentre il canadese percepirà 1,5 milioni netti a stagione. Il suo arrivo a Milano è previsto per mercoledì 3 gennaio, giorno in cui dovrebbe sostenere le visite mediche prima di legarsi ufficialmente all’Inter, diventando il primo canadese di sempre nella storia del club.

Se tutto andasse come previsto, dunque, Buchanan sarebbe a disposizione di Simone Inzaghi già per la prima gara del 2024, quella contro il Verona a San Siro di sabato 6 gennaio valida per la 19a giornata di Serie A.