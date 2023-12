La TOP 5 colpi di GENNAIO della storia dell’Inter

1 di 6

Svolte decisive o delusioni brucianti, entusiasmo o scetticismo: il mercato di gennaio conosce raramente mezze misure. Può essere una sessione di riparazione dopo aver evidenziato lacune in rosa, ma anche di completamento per alzare l’asticella verso obiettivi più ambiziosi. Spesso, poi, è utile anche per anticipare la concorrenza. Quello che l’Inter vuole fare, d’altronde, con Tajon Buchanan.

In questa panoramica, stileremo la top 5 dei colpi di gennaio della storia dell’Inter. Pronti? Si parte!

