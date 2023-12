La seconda parte della stagione è pronta a prendere il via e l’Inter si troverà di fronte tanti obiettivi molto importanti, dai quali potrebbe dipendere anche il futuro della rosa.

Sono diversi, infatti, gli elementi con il contratto attualmente in scadenza o in prestito con condizioni che dipenderanno anche da cosa accadrà nei prossimi mesi. Per altri, invece, la data di scadenza 2024 è fittizia, dal momento che la formula pattuita con la controparte in estate è quella del prestito con obbligo di riscatto che scatterà in presenza di condizioni praticamente certe, come nel caso di Frattesi e Arnautovic (al primo punto conquistato dall’Inter da febbraio) o di Carlos Augusto (qualificazione a una delle coppe europee).

Ecco la lista completa di tutti i giocatori dell’Inter in scadenza nel 2024: