PRO e CONTRO dell’arrivo di Buchanan all’Inter

Manca una sola settimana all’apertura del calciomercato e in casa Inter sono giorni particolarmente bollenti. Il club nerazzurro si è deciso ad accelerare per chiudere l’affare Tajon Buchanan con il Bruges considerato il lungo infortunio che terrà Juan Cuadrado ai box per almeno tre mesi. Ma sarebbe davvero l’acquisto giusto quello del canadese per l’Inter? Scopriamolo andando a vedere pro e contro sia dal punto di vista tecnico che economico.

Perché Sì

Dopo aver analizzato più volte le qualità di Buchanan, sembra evidente come il canadese sia tra i migliori esterni in circolazione sul mercato. Tatticamente dovrà necessariamente adattarsi ad un calcio più difensivo come quello italiano rispetto al belga, in una posizione che ha comunque ricoperto con naturalezza.

Si tratta di un laterale con caratteristiche inedite rispetto agli attuali esterni nello scacchiere di Simone Inzaghi, tecnicamente forse più simile a Cuadrado. Calciatore rapido e veloce che all’Inter andrebbe ad aggiungere la grande abilità nel saltare l’uomo uno contro uno.

Se tecnicamente vi sono davvero pochissimi dubbi, anche economicamente l’affare sembra avere una sua logica. L’Inter, lo ricordiamo, punta a chiudere il suo acquisto con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione. A fronte di una valutazione di mercato da oltre 20 milioni di euro, se i nerazzurri riuscissero davvero a chiudere per una cifra inferiore ai 12 farebbero un vero e proprio capolavoro di mercato.

Perché No

Per i motivi sopra elencati, sia economici che tecnici, di contro in questa operazione ce ne sono ben pochi. Qualche domanda potrebbe sorgere solo dal punto di vista tattico, in particolare sulle capacità del ragazzo di difendere a tutta fascia con responsabilità maggiori. Come accennato, inevitabilmente Buchanan avrà bisogno di un normale periodo di adattamento, come già avvenuto in passato per altri esterni del calibro di Dumfries o Hakimi. Insomma, nulla che possa far pensare all’Inter di mollare all’improvviso un’operazione così ben intavolata con il Bruges.