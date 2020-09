Inizia il Fantasy di Passione Inter!

Siamo fieri di annunciarti che abbiamo creato il nostro primo fantasy interista dove potrai sfidare migliaia di altri tifosi nerazzurri e provare ad essere l’interista numero 1 in Italia.

Veniamo subito al sodo. E’ un fantasy totalmente gratuito per tutti e la piattaforma dove giocare è Fantapazz. Per partecipare alla nostra lega pubblica basterà andare al seguente link: CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL FANTASY DI PASSIONE INTER.

Importante! Qualora tu non sia registrato a Fantapazz, procedi prima con la registrazione. Una volta registrato, ti basterà andare al link di prima che ti reincolliamo qui per comodità: Link Lega Passione Inter.

Sebbene non sia da considerarsi un concorso a premi, abbiamo in mente diversi regali da distribuire durante l’anno ai nostri fan più affezionati. I regali saranno inviati solo agli utenti iscritti al Patreon di Passione Inter.