L’agente di Lautaro conferma: “Resterà all’Inter”. Fissati nuovi incontri per il rinnovo: i tempi

È terminato poco fa l’incontro fra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez, nella quale sono stati sciolti alcuni dubbi riguardanti il futuro dell’attaccante. Stando a quanto riferito da Sky Sport, entrambe le parti hanno confermato la volontà di proseguire insieme: non trovano conferme, infatti, le voci riguardanti nuove offerte presentate Real Madrid o Barcellona.

Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo sul rinnovo del calciatore, che riceverà un ricco adeguamento del contratto proporzionato al nuovo status assunto dal calciatore all’interno del club. I tempo non saranno brevissimi, dato che bisognerà aspettare con ogni probabilità ancora un paio di settimane. I prossimi incontri, infatti, sono fissati dopo il prossimo 5 ottobre, data in cui si chiuderà il calciomercato.

Intercettato all’uscita della sede nerazzurra, l’agente di Lautaro Beto Yaqué ha commentato: “Non c’è nessuna trattativa con il Real Madrid o con il Barcellona. Resterà all’Inter? Certamente”.

